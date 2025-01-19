Ateşkesin başlamasına dakikalar kala, İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı gerçekleştirdi. Saat 09:30'da başlayacağı duyurulan ateşkes öncesinde gerçekleşen saldırının hedefleri ve olası can kayıplarına dair henüz bir bilgi verilmedi.

Netanyahu'nun açıklamaları ateşkesi tehlikeye attı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese ilişkin kritik bir açıklama yaparak, Hamas'ın serbest bırakacağı rehinelerin listesini henüz iletmediğini belirtti. Netanyahu, ateşkesin yalnızca rehinelerin listesinin alınmasının ardından başlayacağını duyurdu. Bu durum, ateşkese ilişkin beklentileri daha da karmaşık hale getirdi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bu gecikmeyi değerlendirdiği ve ateşkesin ancak liste alındıktan sonra başlayacağı vurgulandı.

Hamas'tan açıklama: “Gecikme teknik nedenden kaynaklanıyor”

Hamas, Netanyahu’nun açıklamalarının ardından, gecikmenin "teknik bir sorun" nedeniyle yaşandığını duyurdu. Hamas, serbest bırakılacak rehinelerin listesinin 24 saat öncesinde iletilmesi gerektiğini belirterek, bu şartlara sadık kalacaklarını ifade etti.

Ateşkesin başlama anı: Tansiyonun yüksek olduğu bir süreç

İsrail ve Hamas arasındaki bu karşılıklı açıklamalar, ateşkesin başlamasını daha da belirsiz hale getirdi. Özellikle, ateşkese çok yakın bir zamanda gerçekleşen saldırı ve Netanyahu’nun eklediği şartlar, Gazze’deki gerginliği artırdı.