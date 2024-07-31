İran devlet televizyonunun haberine göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen bir terör saldırısı sonucu öldürüldü. Hamas, Haniye'nin ölümünü doğrularken, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı habere göre, İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda Haniye'nin bir koruması da yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Doğrulandı!

Hamas hareketi, Haniye'nin bu sabah İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı. Hamas, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu gelişme, bölgede tansiyonu daha da yükseltecek gibi görünüyor.

Bu saldırının İran ve İsrail arasındaki mevcut çatışmaları daha da tetikleyebileceğini belirtti. Paksoy, Haniye'nin İran Cumhurbaşkanı'nın yemin töreni için Tahran'da bulunduğunu ve saldırının bu süreçte gerçekleştiğini ifade etti.

3 oğlu ve torunları da Gazze'de öldürülmüştü

Haniye, daha önce de büyük kayıplar yaşamıştı. İsrail’in Gazze’deki Şati Kampı'nda düzenlediği hava saldırısında, Haniye’nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmişti. Haniye, bu kayıplara rağmen Hamas’ın ateşkes taleplerinin değişmeyeceğini söylemişti.