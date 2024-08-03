İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkarim'de düzenlediği hava saldırısında, seyir halindeki bir otomobili hedef aldı. Saldırıda, toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Üst düzey komutan hayatını kaybetti
Hamas, Tulkarim'deki komutanlarından Haitham Balidi'nin öldüğünü doğruladı. Balidi'nin yanı sıra, saldırıda hayatını kaybeden diğer 4 kişinin kimlik bilgileri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Şahısların cesetlerinin tamamen yandığı bildirildi.
Tulkarim'de yas ilan edildi
Saldırının ardından Tulkarim'deki gruplar, genel grev ve yas ilan etti. İsrail ordusu ise saldırının hedefindeki aracın teröristleri taşıdığını iddia etti.
Kaynak: HABER MERKEZİ