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Saldırının ardından Tulkarim'deki gruplar, genel grev ve yas ilan etti. İsrail ordusu ise saldırının hedefindeki aracın teröristleri taşıdığını iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan açıklama: "Haniye için yas tutmayı kabul etmeyiz"

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan açıklama: "Haniye için yas tutmayı kabul etmeyiz"

Hamas , Tulkarim'deki komutanlarından Haitham Balidi'nin öldüğünü doğruladı. Balidi'nin yanı sıra, saldırıda hayatını kaybeden diğer 4 kişinin kimlik bilgileri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Şahısların cesetlerinin tamamen yandığı bildirildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkarim'de düzenlediği hava saldırısında, seyir halindeki bir otomobili hedef aldı. Saldırıda, toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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