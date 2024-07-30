İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sert açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek, Türkiye'nin NATO üyeliğinin sonlandırılması çağrısında bulundu. Katz, diplomatlarına, Türkiye'nin kınanması ve NATO'dan çıkarılması için ittifak üyeleriyle temasa geçmeleri talimatını verdi.

Katz'dan NATO Çıkışı

Katz, İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i işgal etme tehditleri ve tehlikeli söylemleri ışığında, Dışişleri Bakanı Israel Katz, diplomatlara Türkiye'nin kınanması ve bölgesel ittifaktan çıkarılması talebiyle tüm NATO üyeleriyle acilen temasa geçmeleri talimatını verdi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Açıklamaları

Gerginliğin fitilini ateşleyen açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada geldi. Erdoğan, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" diyerek İsrail'e yönelik sert bir uyarıda bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Saddam Hüseyin'e benzeten ve iftira içeren paylaşımlarda bulunmuştu. Katz'ın açıklamaları, Türkiye'de geniş yankı uyandırmış ve birçok kesimden kınama mesajları gelmişti.