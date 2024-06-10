. Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puan düşüşle yüzde 8,5 olarak kaydedildi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,2 iken kadınlarda yüzde 11,1 olarak hesaplandı.

İstihdam oranında küçük bir düşüş

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı Nisan ayında yüzde 49,5 oldu. İstihdam edilen kişi sayısı bir önceki aya göre bin kişi azalarak 32 milyon 618 bine geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda ise yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı değişmedi

Nisan 2024’te işgücü sayısı 18 bin kişi azalarak 35 milyon 661 bin kişiye düştü, işgücüne katılma oranı ise yüzde 54,2 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda yüzde 36,6 olarak belirlendi.

Genç nüfusta işsizlik oranı geriledi

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 19,1 olarak tahmin edildi.

Haftalık çalışma süresi arttı

İstihdam edilenlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi Nisan 2024’te 0,6 saat artarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı yükseldi

Nisan 2024’te atıl işgücü oranı, bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.