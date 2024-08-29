İstanbul'da bugün yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, şehrin taksi sorununa yönelik köklü bir değişiklik önerisi kabul edildi. Toplantıda oy çokluğu ile kabul edilen teklif, İstanbul’daki taksi sistemini köklü bir şekilde yeniden düzenleyecek. Yeni düzenlemelerle birlikte taksi sayısının artırılması ve uygulama tabanlı sistemlerin entegrasyonu sağlanacak.

Yeni taksi sisteminde neler var?

UKOME toplantısında onaylanan yeni taksi düzenlemeleri, İstanbul’daki taksi taşımacılığında önemli değişikliklere yol açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulama tabanlı taksi taşımacılığı sistemini onaylayacağız" dedi ve 2500 araçla başlanacak yeni sistemin İstanbul’a hayırlı olmasını temenni etti.

Yeni düzenlemeyle birlikte, taksi araçlarında tepe lambası olmayacak. Yolcu alımı, uygulama veya entegre taksi durakları üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıca, yeni sistem taksilerinin tasarımı diğer taksilerden farklı olacak ve damalı olacak. Güvenlik açısından, taksilerde bir güvenlik bölmesi de bulunacak.

Hedef: Kaliteli hizmet ve algı iyileştirmesi

Yeni sistemin amacı, yolculara daha kaliteli bir hizmet sunmak ve taksicilerle ilgili kamuoyundaki olumsuz algıyı iyileştirmek olarak belirlenmiş durumda. Bu düzenleme, kurumsal taksi taşımacılığı sistemine geçiş imkanı da sunarak, sektörün profesyonelleşmesini sağlayacak.

Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından taksi sayısını artırma teklifi, 15 kez UKOME toplantılarında oylamaya sunulmuş ancak reddedilmişti. Bugünkü toplantıda kabul edilen düzenleme, bu uzun süreli bekleyişin ardından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.