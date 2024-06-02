İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kartaltepe Mahallesi'nde Belediye Caddesi ile Geçit Sokak'ın kesişim noktasında bulunan bina, saat 08.40 civarında çöktü. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk Müdahale ve Kurtarma Çalışmaları

Çökme haberinin ardından kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun bir çalışma başlattı. AFAD ve itfaiye ekipleri, özel eğitimli köpekler ve teknik ekipmanlar kullanarak enkaz altında mahsur kalanları kurtarmaya çalışıyor. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak, durumu ağır olanları çevredeki hastanelere sevk ediyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, çökmenin nedeni henüz belirlenemedi. Ancak, binanın yaşının ve yapısal durumunun, olayın sebebi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Uzmanlar, bina enkazında detaylı bir inceleme yaparak çökmenin kesin nedenini belirlemeye çalışacak.

Olayın ardından çevrede büyük bir panik yaşandı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, Belediye Caddesi ve Geçit Sokak trafiğe kapatıldı. Güvenlik güçleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak, vatandaşları enkaza yaklaşmamaları konusunda uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya, “Önceliğimiz enkaz altında kalan vatandaşlarımızı en kısa sürede kurtarmak. Tüm ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Bu üzücü olayın nedenini en kısa sürede belirleyerek gerekli önlemleri alacağız” dedi.

Olayın hemen ardından çevre illerden ve İstanbul’un diğer ilçelerinden de destek ekipleri bölgeye yönlendirildi.