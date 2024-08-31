İzmir'in Bornova ilçesinde, Ankara Caddesi üzerinde Belkahve inişinde meydana gelen araç arızası, Bornova istikametindeki trafik akışını olumsuz etkiledi. Arızalanan aracın yol kenarına çekilmesi ve çevredeki mazotun temizlenmesi amacıyla güvenlik önlemleri alındı.

500 metre trafik yoğunluğu

Yetkililer, arızalanan aracı yoldan çekmek için çalışmalarını sürdürürken, yola dökülen mazotun temizlenmesi de devam ediyor. Bu nedenle, Belkahve inişinden geriye doğru yaklaşık 500 metre boyunca trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Trafik akışı, sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerden, belirtilen alanda dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önemle rica edildi.

Yol kullanıcılarının, Ankara Caddesi üzerindeki bu bölgeden geçerken olası trafik sıkışıklığına hazırlıklı olmaları ve alternatif güzergahları değerlendirmeleri önerildi.