İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, Bornova istikametinde Işıkkent rampalarındaki ormanlık alanda yangın çıktığını bildirdi. Söndürme çalışmaları devam ederken, güvenlik amacıyla sağ şerit trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarıldı.

Güzergahı kullanan sürücüler dikkat!

Yangının çıktığı bölgeye yakın olan sürücüler, trafiğin aksaması ve güvenlik riski nedeniyle dikkatli olmalı. Alternatif yolları kullanmaları tavsiye ediliyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangının ne zaman tamamen kontrol altına alınacağı henüz bilinmiyor.