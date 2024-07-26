İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi’nde saat 14.20 sularında meydana gelen orman yangını, bölgedeki ekiplerin yoğun mücadelesine neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Hava ve karadan müdahale sürüyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangına etkili bir şekilde müdahale etmek için kapsamlı bir operasyon başlattı. Yangının kontrol altına alınması amacıyla 4 uçak ve 5 helikopter havadan, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi karadan çalışmalara devam ediyor.

Ekipler, yangının yayılmasını engellemek ve kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Bir site tahliye edildi

İzmir'de çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın, Mavikent Sitesi'ne kadar ulaşınca, güvenlik gerekçesiyle site sakinleri tahliye edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının hızla yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kapanan yollar var

Yangının etkisiyle Çandarlı-Denizköy kara yolu da trafiğe kapatıldı. Yetkililer, vatandaşlara alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yolun ne zaman yeniden açılacağı, yangının seyrine göre belirlenecek.