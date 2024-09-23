İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yer alan Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, Yunuslar Kavşağı'nda Alaybey istikametine giden bir araç, kaza geçirdi.

Olay yerine hemen güvenlik ekipleri sevk edilirken, gerekli önlemler alındı ve kazaya karışan araçların yol dışına çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Yol kullanıcılarına alternatif güzergah önerisi

Kaza nedeniyle Cemal Gürsel Caddesi'nden Hasan Ali Yücel Bulvarı ve Girne Bulvarı'na doğru yoğun trafik oluştu. Yol kullanıcılarının bu güzergahı kullanırken dikkatli olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri öneriliyor.