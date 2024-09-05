İzmir’in Konak ilçesinde yer alan Mürselpaşa Bulvarı’nda, Bornova istikametine doğru seyrederken Şaraphane köprüsü üzerinde trafik kazası oldu. Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu büyük bir aksaklık yaşandı. Olayın ardından araçların yol dışı yapılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Trafik sıkışıklığı yaşandı

Kazadan kaynaklanan trafik sıkışıklığı, Mürselpaşa Bulvarı üzerindeki akışı Ballıkuyu mevkiine kadar etkiledi. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, kazanın nedenlerini araştırıyor ve araçları yol kenarına çekme çalışmalarını sürdürüyor.

Alternatif güzergah önerisi

Yetkililer, Mürselpaşa Bulvarı’nı kullanacak olan sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri gerektiğini belirtti. Trafik akışının normale dönmesi için çalışmaların hızla devam ettiği bildirildi. Yol kullanıcılarının, bu bölgede trafiğin yoğun olabileceğini göz önünde bulundurarak, alternatif yolları kullanmaları tavsiye ediliyor.