İzmir Metro’da akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza, seferlerin aksamasına neden oldu. Hatay durağına varmadan arıza yaşayan bir metro treni, tünel içinde durmak zorunda kaldı. Vagonlarda bulunan yolcular, 10 dakikadan uzun bir süre bekleyerek zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar tedirgin oldu

Trenin aniden durmasıyla birlikte bazı yolcular panik yaşarken, metro içindeki klima ve havalandırma sistemlerinin çalışmaya devam etmesi olası bir krizin önüne geçti. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden durumu paylaşarak yetkililerden hızlı bir çözüm talep etti.