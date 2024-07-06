İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Artıcak Mahallesi'nde bugün saat 15.35'te orman yangını çıktı. Yangına, 10 dakika içinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Hızlı müdahale kapsamında 4 uçak ve 5 helikopterin yanı sıra, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi yangını kontrol altına almak için seferber oldu.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Henüz yangının neden çıktığı bilinmiyor ancak yetkililer, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük bir gayret gösteriyor.