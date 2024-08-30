İzmir otoyolunda Otogar’dan Pınarbaşı yönüne doğru ilerleyen araçların karıştığı zincirleme trafik kazası, Kemalpaşa Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine hızlıca intikal eden güvenlik ekipleri, gerekli önlemleri alarak yolun trafiğe kapalı bölümünü güvenli bir şekilde düzenlemeye çalışıyor.

1 kilometrelik trafik yoğunluğu

Kaza bölgesinde güvenlik önlemleri titizlikle alınırken, hasar gören araçların yol dışına çekilmesi için çalışmalar devam ediyor. Kazadan kaynaklanan trafik sıkışıklığı, olay yerinden geriye doğru yaklaşık 1 kilometreye kadar uzanıyor. Bu sebeple, yol kullanıcılarının belirtilen güzergâhı kullanırken dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor.