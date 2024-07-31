İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Güvendik mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çok şükür, herhangi bir can kaybı ve yaralımızın olmaması bir nebze olsun bizleri teselli ediyor" ifadelerini kullandı.

Söndürme çalışmaları sırasında kaza

Yangın söndürme çalışmaları sırasında Balçova Belediyesi'ne ait bir su tankeri, N.Y.'nin kullandığı 35 EU 719 plakalı araç devrildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleye göre, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yangınla ilgili detaylar

Yangın, öğle saatlerinde Çeşmealtı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Tedbir amaçlı olarak 455 ev ve iş yeri tahliye edildi, 1630 kişi güvenli bölgelere çıkartıldı. Yangının, bir evde yapılan kaynak çalışmasında otluk alana sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı ve bu sebeple bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

#Urla, Güvendik mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çok şükür, herhangi bir can kaybı ve yaralımızın olmaması bir nebze olsun bizleri teselli ediyor.



Bugün, yangını söndürmek için omuz omuza alevlerle nasıl mücadele… pic.twitter.com/PlgDfhPwE7 — Dr. Süleyman Elban (@drsuleymanelban) July 31, 2024