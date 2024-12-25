İzmir Valisi Süleyman Elban, şehir merkezinde yapılan maraton, yürüyüş, koşu gibi organizasyonların artık izin verilmeyeceğini açıkladı. Şehirdeki trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla alınan bu karar, geçtiğimiz bahardan itibaren uygulanmaya başlandı.

Trafik kilitlenmesinin önüne geçiliyor

İzmir’in merkezinde sıklıkla düzenlenen maratonlar, koşular, bisiklet yarışları ve diğer etkinlikler, şehirde büyük trafik sorunlarına yol açıyordu. Vali Elban, "Çeşme otobanı ve sahil bulvarında her hafta sonu bu tür etkinlikler yapılıyordu. Bu tür organizasyonlar, ulusal ve uluslararası müsabaka standartları gereği trafik kapatma zorunluluğu getiriyordu. Bu durum da şehri ciddi şekilde kilitliyordu," diyerek, alınan kararın arkasındaki sebepleri anlattı. Şehirdeki ana arterlerin tıkanması, ticari faaliyetler, hastaların nakli ve ulaşım ihtiyacı olan vatandaşlar için büyük sorunlar yaratıyordu.

Kırsalda alternatif organize edilebilir

Vali Elban, bu tür organizasyonların şehir merkezinde yapılmaması gerektiğini ve alternatif güzergâhlar oluşturulmasını önerdiklerini belirtti. "Kırsalda tanıtılacak çok güzel yerlerimiz var. Eğer bu tür organizasyonlar kırsalda yapılacaksa, bunu kabul edebiliriz. Şehirde trafiği kilitlemenin anlamı yok," diyerek, alternatif alanlarda yapılacak etkinliklerle şehirdeki trafik sorunlarının aşılabileceğine dikkat çekti.

İzmir’e yeni bir rota kazandırılacak

İzmir’in turizmine katkı sağlamak için hayata geçirilen Efeler Yolu Projesi de Vali Elban tarafından duyuruldu. Bu proje, kültürel, sanatsal, tarihi ve dini unsurlar içeren bir rota olarak planlanıyor. Kuvay-i Milliye'nin direnişinin simgesi olan bu güzergah, yürüyüş ve koşu için ideal bir alan sunuyor. Vali Elban, "Rotanın bitimi Meryem Ana'ya denk geliyor ve dini turizm açısından oldukça önemli. Tarihi yapıları ayağa kaldırarak turizme katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Damlacık'ta dijitalleşme ve eğitim seferberliği

İzmir’in Konak ilçesinde yer alan Damlacık semtinde, tarihi tescilli yapılarda başlatılan dijital eğitim seferberliği de önemli bir proje olarak öne çıkıyor. Vali Elban, "Buradaki binaların dijitalleşme merkezi olarak kullanılacak. Dijital eğitimler verilecek ve gençlerimiz için yeni fırsatlar yaratılacak" açıklamasında bulundu.

Çeşme’deki güvenlik önlemleri artırıldı

İzmir’deki güvenlik önlemlerine de değinen Vali Elban, özellikle Çeşme ve Alaçatı’da asayiş olaylarındaki artışı önlemek için güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirtti. Emniyet ve jandarma ile yapılan koordinasyon sayesinde, geçen yıl huzurlu bir sezon geçirdiklerini ifade etti. Elban, "Çeşme ve Alaçatı başta olmak üzere İzmir'in tamamında huzur ortamını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.