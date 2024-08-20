İzmir'in önemli kent simgelerinden biri olan Tarihi Konak Pier'de bugün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yoğun dumanların gökyüzünü kaplamasına neden oldu. Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Yangının nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor ve konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Vatandaşlar, yangının çevredeki diğer yapılara sıçramaması için yetkililerin çağrısına uyarak uzak durmaları konusunda bilgilendirildi. Olay yerinde incelemeler devam ederken, Tarihi Konak Pier'deki hasarın boyutu ise henüz netleşmedi.

Editör: Mehrican Candemir