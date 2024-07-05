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Otoyol üzeri Havaalanı gişelerden geliş Havaalanı-Gaziemir istikametine doğru bağlantı kolu içinde yola gaz beton dökülmüştür. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış, yol temizleme çalışması devam etmektedir. Sol şerit trafiğe kapalı olup güzergahı kullanacak olan sayın yol kullanıcılarımızın bilgisine sunulur.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden alınan bilgiye göre, otoyol üzerinde Havaalanı gişelerden Gaziemir istikametine doğru bağlantı kolunda yola gaz beton döküldü.

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