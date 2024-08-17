İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda iki gün önce başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın söndürme ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan yeniden müdahaleye başladı. Bölgedeki vatandaşlar endişeyle yangının kontrol altına alınmasını beklerken, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangının yerleşim yerlerine daha fazla zarar vermemesi için tüm imkanlar seferber edildi.

Bu yangının ne zaman kontrol altına alınacağı ise büyük bir merak konusu...