Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık bir aranın ardından 15.50'de Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda, Orta Doğu'daki gelişmeler, özellikle Filistin meselesi, ana gündem maddesi olarak ele alındı.

Filistin konusu ön planda

Toplantının en önemli başlığı, Türkiye'nin Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ettiği Filistin konusu oldu. Türkiye'nin Filistin ile ilgili stratejileri ve bölgedeki güncel durum hakkında yapılan değerlendirmeler, toplantının merkezinde yer aldı.

Terörle mücadele ve ekonomik göstergeler üzerine tartışmalar

Toplantıda ayrıca terörle mücadele politikaları ve enflasyon hedefleri de ele alındı. Ekonomik göstergelerdeki iyileşme ve bu iyileşmelerin sürdürülebilirliği üzerine yapılan tartışmalar, hükümetin öncelikli gündem konuları arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bu toplantısı, Türkiye'nin iç ve dış politikalarında önemli yönelimlerin belirlenmesine zemin hazırlayacak gibi görünüyor.