Muğla​'nın Datça​ ilçesi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Muğla​'nın Datça​ ilçesi açıklarında saat 19.09’da 3.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Gökova Körfezi merkezli deprem yerin yaklaşık sekiz kilometre derinliğinde oldu.

Deprem, çevre bölgelerde hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.