Karşıyaka'daki yangın Örnekköy semtinde yer alan TOKİ konutlarında bir binanın çatısına sıçradı. Alevlerin hızla yayıldığı ve dumanların çevreyi sardığı yangına müdahale için itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Yangın, TOKİ konutlarının çatısında başladı ve kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangının çevredeki binalara sıçramaması için geniş çaplı bir müdahale başlatıldı.

Çevre güvenliği için uyarılar yapıldı

Yangın nedeniyle bölgedeki vatandaşlara dikkatli olmaları ve güvenli bir mesafede durmaları konusunda uyarılar yapıldı.