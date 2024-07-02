İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki olay sonrası ülke genelinde bazı şehirlerde Suriyelilere yönelik provokatif eylemler yapıldığını bildirdi. Yerlikaya, toplamda 474 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

474 kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı yollarla gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu kişilerden 285'inin göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi çeşitli suçlardan adli kaydının bulunduğu belirtildi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu

Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir.



Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 4️⃣7️⃣4️⃣ şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 2, 2024

Bakan Yerlikaya, vatandaşlara seslenerek, "Provokasyonlara gelmeyelim, itidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir," ifadelerini kullandı.