Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim için kalkan bir uçağın düştüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan kısa süre sonra düşen uçaktaki iki pilotun şehit olduğu haberi geldi.

Milli Savunma Bakanlığı "kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotumuz şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.