Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamları yaptığı iddialarıyla gözaltına alındı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı. Durmaz, Malta'daki bir eğlence mekanında sahne alırken arkasında yasal olmayan bahis reklamları olduğunu fark ettiğini belirterek, bu durumu reddetti.

Durmaz: "Arkamda bahis reklamı olmadığından emin oldum"

Emniyette verdiği ifadede, Kerimcan Durmaz, "Ben sadece DJ performansı yapmak için oradaydım. Bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu" dedi. Sahneye çıkmadan önce, arkasında reklam olmamasına özen gösterdiğini belirten Durmaz, sosyal medya hesabından bahisle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadığını da vurguladı. Durmaz, suçlamaları kabul etmediğini tekrarlayarak, "Zaten bilseydim gitmezdim" şeklinde açıklama yaptı.

Başsavcılıktan kritik açıklama: Bahis, dijital uyuşturucu gibidir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve kumarın, özellikle gençler arasında kolay para kazanma arzusunu teşvik ettiğini belirterek, dijital bahis reklamlarıyla mücadeleye devam edileceğini açıkladı. Başsavcılık, Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya platformları aracılığıyla yasa dışı bahis reklamlarını özendiren faaliyetler yürüttüğünü belirtti. Bu kapsamda, 7258 sayılı kanuna muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Avukatı: "Müvekkilim suçsuzdur"

Durmaz'ın avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, "Kerimcan, konser için Malta'ya gitmişti ve oradaki reklamdan haberi yoktu" açıklamasını yaptı. Konser sırasında arka planda bahis reklamlarının bulunmasının, Durmaz'ın suçlu olduğu anlamına gelmediğini savunan avukat, iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.