Kerkük'ün Çimen bölgesinde görev yapan Türk İHA'sı, Irak Ordusu tarafından "yasaklı bölgeye" girdiği gerekçesiyle düşürüldü. Irak hava savunması, Kerkük Havalimanı'ndan yapılan top atışlarıyla İHA'yı vurdu. Düşürülen İHA'nın Aksungur model olduğu ve Türkiye'ye ait olduğu bildirildi.

İHA evlerin arasına düştü

Düşürülen İHA, mahalledeki evlerin arasına düştü. Kerkük Emniyet Güçleri, Irak hava savunma güçlerinin Kerkük semalarında bir İHA düşürdüğünü doğruladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, düşen İHA'nın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen Aksungur modeli olduğu görüldü.