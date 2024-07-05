Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede bir darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Komite tarafından yapılan resmi açıklamada, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve anayasal düzeni korumak amacıyla yürütülen operasyonların başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Suç ideolojisini savunan grup bastırıldı

Açıklamada, darbe girişiminde bulunan grubun, şiddet kullanarak iktidarı ele geçirme ve sosyo-politik istikrarsızlık yaratma planları yaptığı vurgulandı. Grubun suç ideolojisini desteklediği ve fanatik dini ideolojileri savunduğu ifade edildi.

4 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında dört kişinin gözaltına alındığı ve geçici tutuklama merkezine götürüldüğü bildirildi. Ayrıca, "Gözaltına alınanların ikamet yerlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı düzenekleri, ateşli silahlar, mühimmat, telsizler, çelik yelekler, kolluk kuvvetleri üniformaları, insansız hava araçları, aşırılık yanlısı yayınlar ve diğer yasaklı maddeler bulunmuş ve ele geçirilmiştir" denildi.