İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. İstanbul’da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucu yakalanan G.’nin, 2022 yılında nitelikli uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 11 yıl 8 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

İsveç merkezli uluslararası uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul’da yakalandı. Bu yakalama, uluslararası güvenlik birimleri ve yerel emniyet güçlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Alexander G., 2022 yılında kripto network web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği nitelikli uyuşturucu madde ticareti nedeniyle 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Şüphelinin yakalanması, Türkiye ve İsveç arasındaki güvenlik iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyon, Interpol’ün sağladığı istihbarat bilgilerinin ışığında gerçekleşti. Şehirdeki çeşitli noktalarda yapılan inceleme ve takiplerin ardından, G.'nin izine rastlandı ve yakalama gerçekleştirildi.

Alexander G.’nin yakalanması, kripto para birimlerinin uyuşturucu ticaretindeki rolü ve bu alandaki yasa dışı faaliyetlerin nasıl organize edildiği konusundaki endişeleri artırdı. Yetkililer, bu tür operasyonların uluslararası iş birliği gerektirdiğini ve suçluların adalet önüne çıkarılmasının önemini vurguladı.