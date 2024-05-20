İzmir Konak metro istasyonunda güvenlik görevlileriyle vatandaş arasında “metroya binemezsin” tartışması yaşandı.

“Binemezsin” kavgası

Sarhoş olduğu ileri sürülen adam, metroya binmek istedi. Gişelerde kadın güvenlik görevlisine laf atarak yolcuları rahatsız ettiği iddia edilen adam güvenlik görevlileri tarafından metroya alınmadı.

Güvenliğe küfürler savurdu

Bir süre güvenlik birimleriyle “metroya binme” tartışması yapan adam, küfürler savurmaya devam etti. Çevredeki vatandaşların bir türlü sakinleştiremediği şahıs turnikelere vurmaya başlarken bununla da kalmayıp kadın güvenlik görevlisine ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.

Güvenlik görevlisi deliye döndü

Küfürlerin etkisiyle öfkesine hakim olamayan kadın görevli, adama saldırdı. Diğer güvenlik görevlilerinin güçlükle ayırdığı kavgada metro istasyonundan dışarıya çıkartılan adam, sinirli kalabalığın arasında kaldı.

Polis olaya müdahale etti

Linç edilmekten çevre esnafı tarafından son anda kurtarılan adam, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.