İzmir'in Konak ilçesinde, Birleşmiş Milletler Caddesi üzerinde Merkez istikametine doğru Varyant inişinde meydana gelen trafik kazası, bölgedeki sürücüleri etkiledi.
Kaza sonrasında yetkililer tarafından hızla güvenlik önlemleri alınırken, araçların yol dışına çıkarılması çalışmaları devam ediyor.
Sürücüler dikkat
Yetkililer tarafından, Birleşmiş Milletler Caddesi’ni kullanacak olan sürücülerin, kazanın meydana geldiği bölgedeki çalışmalardan dolayı olası trafik sıkışıklığına karşı tedbirli olmaları gerektiği duyuruldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ