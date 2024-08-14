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Yetkililer tarafından, Birleşmiş Milletler Caddesi’ni kullanacak olan sürücülerin, kazanın meydana geldiği bölgedeki çalışmalardan dolayı olası trafik sıkışıklığına karşı tedbirli olmaları gerektiği duyuruldu.

Kaza sonrasında yetkililer tarafından hızla güvenlik önlemleri alınırken, araçların yol dışına çıkarılması çalışmaları devam ediyor.

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