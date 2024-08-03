Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Beyobası mevkiinde saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangını, geniş bir alana yayıldı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, hızlı bir şekilde müdahale başlatıldı.

Yangının kaynağı ve müdahale çalışmaları

Köyceğiz-Ortaca Karayolu üzerindeki Kocabel Mevkii’nde başlayan yangın, ormanlık alanda hızla yayıldı. İhbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, havadan helikopterler ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale sürdürülüyor.

Trafik düzenlemeleri ve güvenlik önlemleri

Yangının karayolu kenarında başlaması nedeniyle, trafik ekipleri yangın söndürme çalışmalarını desteklemek amacıyla Köyceğiz-Ortaca Karayolu’nu çift yönlü olarak geçici bir süreliğine kapattı.