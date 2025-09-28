Kütahya’da 5,4 Büyüklüğünde Deprem! AFAD’dan İlk Açıklama

Saat 12.48’de kaydedilen sarsıntı, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, başta Kütahya merkez olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre şu ana kadar can ve mal kaybına dair olumsuz bir durum bildirilmedi. Vatandaşlar panikle sokaklara çıkarken, AFAD ve ilgili kurumlar sahada tarama çalışmalarına başladı.

Kütahya Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıklarken, artçı sarsıntıların yaşanabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Uzmanlar, özellikle Simav ve çevresinde yaşayan yurttaşların hasarlı binalardan uzak durmaları gerektiğini vurguladı.