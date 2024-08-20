Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bugün saat 12:31'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Akçadağ olarak belirlenirken, derinliği ise 11 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem anında kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından, can ve mal kaybına dair henüz bir bilgi verilmedi. Bölgedeki yetkililer, depremin etkilerini ve olası hasarları değerlendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Sarsıntı, Malatya genelinde de hissedildi. Vatandaşların, depreme karşı tedbirli olmaları ve yetkililerin açıklamalarını takip etmeleri önem arz ediyor.