Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı yakınlarındaki ormanlık alanda bugün erken saatlerde büyük bir yangın çıktı. Yalancı Boğaz mevkiinde meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın ekipleri bölgeye sevk edildi

Yangının haberi alınır alınmaz Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Havadan ve karadan müdahale

Ekipler, hem havadan hem de karadan yangına müdahale etmeye başladı. Yangının büyüklüğü ve ilerleyişi hakkında henüz detaylı bilgi verilmezken, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir mücadele sürdürülüyor.