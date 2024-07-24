Milli Eğitim Bakanı Tekin, son dakika açıklamasında, Türkiye'deki yasal mevzuat ve uluslararası anlaşmalara uygun olmayan Fransız okullarının durumuyla ilgili önemli bir adım atacaklarını söyledi. Bakan, "Yasal mevzuatımız var. Uluslararası anlaşmalar var. Biz bu okulların hukuki statüye ulaşmasını istiyoruz. Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak" dedi.

Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı okulların, Türk mevzuatına uyumlu olmaları gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu tür okulların yasal çerçevede faaliyet göstermesini sağlamak için gerekli adımları atması beklenmektedir. Bakanlık, mevzuata uymayan okullarla ilgili olarak nasıl bir işlem yapılacağı konusunda detaylı bilgi vermedi.

Türkiye'de bulunan Fransız okulları, uluslararası eğitim standartlarına ve kendi ülkelerinin eğitim sistemlerine göre öğrencilere eğitim vermektedir. Ancak bu okulların Türkiye'deki yasal düzenlemelere de uyum sağlaması gerekmektedir.