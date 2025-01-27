Gezi Parkı eylemlerine katıldığı iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alınan Barım, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı iddialar soruşturuluyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Gezi Parkı odaklı olaylar ve sosyal medya ile görsel medyada yer alan iddialara dayanıyor. Ayşe Barım’ın, bazı sanatçılar ve oyuncuların menajerliğini yaptığı biliniyor. Hakkındaki suçlamalarla ilgili yapılan açıklamalar, Barım’ın etkinliklerdeki rolüyle ilgili soru işaretlerini artırırken, adliye sürecinin devam edeceği bildirildi.