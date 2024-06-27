Mart ayında sürpriz bir kararla politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükselten TCMB, Mayıs ayında enflasyonun ana eğilimindeki zayıflamanın geçici bir kesintiye uğradığını belirtti. Banka, yurt içi talebin enflasyonist düzeyde olsa da yavaşladığını ve hizmet enflasyonunun yüksek seyrinin devam ettiğini vurguladı. Jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarındaki artışların enflasyonist baskıları canlı tuttuğunu belirten TCMB, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerini yakından izlemeye devam edeceğini ifade etti.

Sıkı Para Politikası Sürecek

TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarını dikkatle takip ettiğini belirtti. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini açıkladı. Enflasyonda belirgin bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı ifade edildi.

Sterilizasyon Araçları Gündemde

Kredi ve mevduat piyasalarındaki öngörülemeyen gelişmelerde parasal aktarım mekanizmasının destekleneceğini belirten TCMB, likidite gelişmelerinin yakından izlendiğini ve gerektiğinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacağını açıkladı.

Enflasyon Beklentileri

TCMB, enflasyonun mayıs ayında yüzde 75,45 ile zirve yaptığını ve haziran ayından itibaren sert bir düşüş beklediğini belirtti. Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 38 olarak açıklanırken, piyasaların beklentisi yüzde 40-45 aralığında seyrediyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ise faiz indirimi için eylül ayından itibaren koşulların uygun olacağını öngörüyor.