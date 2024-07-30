Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz oranlarını yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararını açıkladı ve enflasyonla mücadele için belirlediği stratejileri paylaştı.

Sıkı para politikası duruşu devam ediyor

TCMB’nin Para Politikası Kurulu, faiz oranlarını değiştirmeden sabit tutma kararı aldı. Raporda, sıkı para politikasının enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefini yakalayacak şekilde devam edeceği belirtildi. Enflasyondaki belirgin ve kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı duruşun süreceği vurgulandı.

Kredi ve mevduat piyasaları için ihtiyatlı yaklaşım

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler yaşanması durumunda, TCMB’nin ilave makroihtiyati adımlar atacağı ifade edildi. Likidite koşulları ve sterilizasyon araçlarının etkin kullanımıyla ilgili düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, Türk lirası sterilizasyonu için altın ve döviz karşılığı swap işlemleri duyuruldu.

Gözlemler ve karar alma süreci

TCMB, para politikasındaki kararlı duruşunun, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde iyileşme sağlayarak dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirtti. Enflasyon ve fiyat istikrarına yönelik göstergeler yakından takip edilecek ve kararlar veri odaklı, şeffaf bir şekilde alınacaktır.