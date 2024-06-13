TCMB verilerine göre, 7 Haziran haftasında toplam rezervler 2 milyar 504 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolardan 146 milyar 152 milyon dolara çıktı. Bu artışla birlikte rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Brüt rezervler: 2 milyar 447 milyon dolar artarak 83 milyar 909 milyon dolardan 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi.

2 milyar 447 milyon dolar artarak 83 milyar 909 milyon dolardan 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri: 56 milyon dolar artışla 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyon dolara çıktı.

56 milyon dolar artışla 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyon dolara çıktı. Net uluslararası rezervler: Bir önceki hafta 45 milyar 460 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, 2 milyar 65 milyon dolar artarak 47 milyar 525 milyon dolara yükseldi.

Bu rekor seviyeye ulaşan rezerv artışı, Merkez Bankası'nın döviz ve altın varlıklarındaki stratejik yönetiminin ve ekonomik politikalardaki stabilizasyonun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Ekonomik istikrar ve güçlü rezervler

Merkez Bankası'nın rezervlerindeki bu artış, ekonomik güven ve istikrar açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Rezervlerin artması, ulusal para biriminin değerinin korunması ve olası finansal şoklara karşı dayanıklılığın artırılması açısından kritik bir rol oynuyor.