TCMB Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu sunarken, yıl sonu enflasyon hedefinde herhangi bir değişikliğe gitmediklerini belirtti. Karahan'ın sunumunda öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

Enflasyon ve ekonomik durum

Karahan, dezenflasyon sürecinin öngörüldüğü gibi başladığını ve kredi büyümesindeki yavaşlamanın belirginleştiğini vurguladı.

Bir önceki rapor döneminden bu yana değişmeyen tek unsurun para politikasındaki kararlı duruş olduğunu belirtti.

Küresel büyümede sınırlı toparlanma eğiliminin hizmetler sektörü öncülüğünde devam ettiğini, gelişmiş ülkelerden bazılarının ise faiz indirim sürecine başladığını ifade etti.

Enerji fiyatlarının son dönemde dalgalı bir seyir izlediği belirtildi.

İkinci çeyrekte yurt içi talepte yavaşlama görüldüğünü, sıkılaşmanın ihtiyari harcamalarda etkisini gösterdiğini ve üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin iç talepteki normalleşmenin devamına işaret ettiğini söyledi.

İkinci çeyrekte çıktı açığının gerilediğini ve bu gerilemenin üçüncü çeyrekte de devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Enflasyon dinamikleri

İkinci çeyrekte enflasyonist düzeyde yavaşladığı, sıkı politikanın sonucu olarak iç talepte dengelenmenin süreceği ifade edildi.

Yıllık ve aylık enflasyon gelişmelerinin yakından takip edildiğini ve enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü belirtti. Temmuz ayında yönetilen ve yönlendirilen fiyat ayarlamaları nedeniyle enflasyonun geçici olarak arttığını ve bu ayarlamaların etkisinin 1,4 puan olarak hesaplandığını söyledi.

Hizmet enflasyonunun yavaşlasa da temel mallara göre yüksek kaldığını, kira enflasyonunun hâlâ yüksek seyrettiğini ve yıllık kira enflasyonunda azalma eğiliminin görüldüğünü belirtti. Temel mal grubunda sınırlı fiyat artışları gerçekleştiği ve hatta fiyat düşüşleri görüldüğü ifade edildi.

Beklentiler ve para politikaları

Enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsamasının kritik önemde olduğunu ve tüketicilerin enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcılarına göre yüksek olduğunu belirtti.

Mevduat faizlerinde enflasyon ve kur beklentilerinin belirleyici olduğunu ve TL'ye geçişi sağlayacak seviyede kalacağını söyledi.

Yabancı kredi sınırlamasının etkisi ile büyümenin yavaşladığını ifade etti.

TL mevduatların payının yıl sonu hedefini aştığını belirtti.