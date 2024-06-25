Ayakta değil oturarak konuşan Bahçeli’nin prompter kullanmaması da dikkat çekti. Toplantı sırasında rahatsızlanan Bahçeli’nin ardından basın mensupları salondan çıkarıldı.

Tansiyon Rahatsızlığı ve Toplantıdaki Gecikme

Bahçeli, tansiyon rahatsızlığı sebebiyle grup toplantısına geç geldi ve konuşmasını ayakta değil, oturarak gerçekleştirdi. Prompter kullanmaması dikkat çeken Bahçeli, konuşmasını bitirdikten sonra yerinden kalkmakta zorlandı. Beraberindeki parti yöneticileri, Bahçeli’nin yürümesine yardımcı oldu.

Gazetecilerin Salondan Çıkarılması

Toplantı sonrası salon çıkışında bekleyen gazeteciler, Bahçeli’den uzak bir noktaya çekilen şeridin arkasına alındı. MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, gazetecilere “Dışarı dışarı, gidin gidin” diye bağırarak dışarı çıkmalarını istedi. Gazetecilerin tepkisi üzerine Doğan, oradan uzaklaştı.

Genel Başkan Yardımcısı Yönter’den Açıklama

Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, gazetecilerin yanına gelerek anlayışlı olmalarını istedi. Bahçeli’nin hava sıcaklığı nedeniyle rahatsızlandığını belirten Yönter, Bahçeli’nin çay içerek dinleneceğini söyledi.

Devlet Bahçeli’nin sağlığıyla ilgili detaylı açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında şunları söyledi:

Sizlerden özellikle ricam, yasama faaliyetleri ile eşgüdüm halinde vatandaşlarımızın nabzını tutmanız, siyasi politikalarımızı anlatmanızdır. Her zaman olduğu gibi çalışmayı bir ibadet gibi telakki edeceğiz. Yorulmayacağız. Önce ülkem ve milletim demekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Diyarbakır ve Mardin'de 15 kişinin öldüğü yangın

20 Haziran günü Diyarbakır ile Mardin arasındaki anız yangınlarından zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Mağduriyet yaşayan insanlarımıza devletimizin cömert eli uzanacaktır. MHP olarak sürecin takipçisi olacağımızı bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Yangının çıkış nedenleri kuşkusuz tespit edilecektir. bu konuda biraz sabırlı olmak lazımdır.

Anız yangınını bahane ederek kinini dışa vuran her kim varsa tescilli Türkiye muhalifidir

Anız yangınını bahane ederek kinini dışa vuran her kim varsa tescilli Türkiye muhalifidir. Diyarbakır Barosu'nun 22 Haziran'da yaptığı açıklamada Kürt kökenli kardeşlerimize hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilmiştir. Hiçbir Türk vatandaşı böylesi bir fahiş bir yanlışın içinde olamaz. Hiçbir vicdan sahibi Türk vatandaşı bu tip bölücü bir komplonun kıyısında, yöresinde yer alamaz. Sosyal medyada tedavüle sokulan kara kampanyanın münferit failleri bu milletin zaten evladı olarak görülemez.

Diyarbakır Barosu'na tepki

Diyarbakır Barosu'nun sipariş açıklamasıyla hangi emeli canlı tutmak istediği gözden uzak tutulamaz. Bin yıllık kardeşliğimizi ateş altına almak isteyen provokatörler az çok bellidir. Onların oyununu bozmak hepimize düşen milli görevdir. Puslu havalarda girdikleri deliklerden birer ikişer ortaya çıkarak rant devşirmenin, yalan sahasını genişletmenin yakasından tutmak, milli ahlak ve adaletin varoluş gayesidir. Kürt kökenli kardeşlerimizi istismar edenler tüm çirkin suretleriyle açıktadır.

3. Dünya savaşıyla ilgili alarm zilleri çalanlara yenileri eklenmektedir

Şu günlerde karamsar ve kaotik tablo çizenler revaçtadır. Gerçi iyimserlik için az gerekçemiz olduğu da malumdur. 3. dünya savaşıyla ilgili alarm zilleri çalanlara yenileri eklenmektedir. Bazı Avrupa ülkeleri silahlara ciddi bütçe hazırlıyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı, dünyada 3 ya da 4 ay içinde büyük bir çatışmanın yaşanacağını iddia etmiş, Trump ise dünya savaşı çıkmadan Kasım ayındaki seçime kavuşabilme umudunu dillendirmiştir. İngiliz Economist de savaş manşetleri atmıştır. Son zamanlarda yeni bir dünya savaşı riski telaffuz edilmektedir. Gerek devlet hafızasında gerekse da maşeri hafızalarda her şey mahfuzdur.

Dünya çatışma haritası çizilirken bölgelere göre devlet temelli çatışmalardan etkilenen ülkeler kategorisinde Türkiye'nin gösterilmesi haksızlık

Türkiye'nin de aralarında gösterildiği 34 ayrı ülkede kanlı çatışmaların varlığından bahsedilmiştir. Dünya çatışma haritası çizilirken bölgelere göre devlet temelli çatışmalardan etkilenen ülkeler kategorisinde Türkiye'nin gösterilmesi bize göre haksızlıktır. Bunun gereği meşru müdafaa gereğinde terörle mücadelemizden duyulan rahatsızlıktır.

Lübnan'ın 2. Gazze olmasına karşı dünya uyarılıyor

Azılı katil savaştan vazgeçmeye hazır olunmadığından ancak Hamas'la kısmi anlaşmadan bahsediyor. Savaşın Ortadoğu'ya sıçrama riski irtifa kazanıyor. Lübnan'ın 2. Gazze olmasına karşı dünya uyarılıyor. İsrail'in Lübnan sınırına yığınak yapması, Hizbullah'ın füzeli saldırıları tansiyonu artırıyor. ABD'nin uzaktan seyretmesi eşyanın tabiatına aykırıdır.

Kızıldeniz'de bulunan bir ABD uçak gemisinin Akdeniz'e doğru yola çıkması, savaş ve silah baronlarının iştahını kabartmaktadır. Türkiye'nin bulunduğu geniş coğrafyada fırtınalar kopmaktadır. Tayvan meselesinden dolayı ABD ile Çin arasında gerilime neden olan Hint-Pasifik kaynamaktadır. Irak ve Suriye üzerinde oyun oynanmaktadır. Balkanlar ve Anadolu kuşatma altındadır. ABD haydi neyse İran'ın PKK'ya drone ve füze sevkiyatı iddiaları gündeme yansımaktadır. Doğu ve Kuzey Afrika bunalım kapanındadır. Doğu Avrupa ülkeleri huzursuz ve sancılıdır. Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'den sonra Kuzey Kore'ye gitmiş, anlaşmaları imzalamıştır. Putin'in NATO'nun Asya-Pasifik'e odağını kaydırdığını ve buna karşı mücadele edeceklerini söylemesi tedirginliği tırmandırmaktadır.

İstanbul'u 2. Vatikan'a dönüştürmeye hiç kimsenin gücü yetmez

Ukrayna Barış Zirvesi'nde Türkiye'nin egemenlik hukuku, Lozan Anlaşması'nın ilgili hükümleri yok sayılmıştır. Fener Rum Patriği'nin sınırları bellidir. İdari açıdan Fatih Kaymakamlığı'na bağlı olmakla birlikte seçilmiş patrik de Türk vatandaşıdır. Türkiye sınırları içinde Konstantinopolis diye bir şehir yoktur. Ekümenik unvanının hukukiliği, meşruluğu yoktur. Aksi iddiada bulunanların alayı Bizans sevdalısıdır. İstanbul'u 2. Vatikan'a dönüştürmeye hiç kimsenin gücü yetmez.

Cumhur İttifakı, Türk milletinin ruh köküdür, kararlılıkla yoluna devam edecek

Cumhur İttifakı, Türk milletinin ruh köküdür, kararlılıkla yoluna devam edecektir. Demokrasinin asıl gücü çeşitli bakış açıları üzerine muhakeme yürütme çabasında gizlidir. Kafamız milletin gündemiyle meşgul. Osman Kavala ile terörist Demirtaş'ın serbest kalmasına, terör devletinin kurulmasına, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta milli haklarımızın hiçe sayılmasına, bölünmenin doğal karşılanmasına, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin rafa kaldırılmasına tamam dersek, sesimizi kısarsak, sen de buyur, ne isterseniz yapın mesajı verirsek, bizden iyisinin Şam'da kayısı olması kaçınılmazdır.

Özgür Özel'e yanıt: Sağında solunda yuvalanan Türkiye düşmanlarına baksa daha tutarlı olacak

Ona buna pabuç bıraksaydık, kurşunlara, bombalara, cani hesaplara düğme ilikleyip saklansaydık sorarım sizlere, şehitlerimize ne diyecektik? Birbirimizin yüzüne nasıl bakacaktık? Bazı televizyon kanalları, satılmış köşe yazarları MHP ile yatıp MHP ile kalkıyorlar. Bunlara siyaseten her türlü desteği verip sözcülüğüne talip olan CHP'nin başkanı da kale duvarlarımızı taşa tutuyor. Bu şahsın o iki kişi diyerek sistematik suçlayıp saldırdığı değerli arkadaşlarım, benim ülküdaşlarımdır ve partimizin saygın isimleridir. CHP Genel Başkanı bizim iki arkadaşımıza değil, sağında solunda yuvalanan Türkiye düşmanlarına baksa daha tutarlı, daha dengeli davranış içinde olacaktır. Bizim tek bir ülküdaşımız bile bunların alayına yetecektir.

CHP'nin normalleşme maskeli sahtekar politikası anormalleşmeden başka bir şey değil

CHP'nin normalleşme maskeli sahtekar politikası anormalleşmeden başka bir şey değildir. Bizi Türkiye İttifakı denen harabeye davet etmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Kurnaza bakar mısınız? Cumhur İttifakı'na karşı başlattığı yarma harekatını takdim etmek için olmadık metodları devreye sokuyor. CHP'nin normalleşmesi, PKK'nın normal görülmesidir.

Sinan Ateş davası: MHP'yi ve Ülkü Ocakları'nı sorgulatamayız

1 Temmuz'da başlayacak malum cinayet davası ile partimizi ilişkilendirmek için tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Kimin kimlerle iş tutuştuğunu, sağda solda neler konuşulduğunu çok iyi biliyoruz. Davamızı 3-5 çapulcunun keyfine göre yargılatamayız. Ortalıkta gezen kuklaların başlarının tahrikiyle MHP'yi ve Ülkü Ocakları'nı sorgulatamayız. Bizi sindirmeye çalıştıklarını görmedik mi sanılıyor? MHP ile aşık atılamaz. 1 Temmuz'daki davaya sadece avukatlarımız katılacak, bunun dışında kimse ortalıkta bulunmayacaktır. Kim ne biliyorsa mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim.

Vergi çalışmasını destekliyoruz

Vergi adaleti konusunda başlatılan kapsamlı çalışmayı son derece olumlu buluyor ve destekliyoruz. Dolaylı vergi payını düşürerek doğrudan vergi payını artırmak can suyu verecektir. Enflasyonda düşüş trendi başlamıştır.

Arda Güler mesajı

Milli takımımız ilk müsabakasında Gürcistan'ı yenmiş ikincisinde Portekiz'e yenilmiştir. Yarın akşam da Çekya karşısında evlatlarımız ter dökecek. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, yenseler de yenilseler de, gruptan çıksalar da çıkmasalar da hepsinin gözlerinden hasretle öpüyorum. Evlatlarımızı Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmektedir. Sosyal medyadaki dedikoduları, Arda Güler evladımızla ilgili tartışmaları takip ettim. Arda'nın paylaştığı gibi Türk'e durmak yakışmaz. Ümit ediyorum ki aslanlarımız Çekya maçından galibiyetle ayrılacaklardır."