Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü operasyonlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terörle Mücadelede Son Gelişmeler

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek" ifadeleri yer aldı.