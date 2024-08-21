Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ve bu kapsamda Irak'ın kuzeyi ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi. Açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir" ifadesine yer verildi.