Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde derhal durdurulmasını talep etti. MSB, bu çağrıyı yaparken bölgedeki insani krize ve istikrarsızlık riskine dikkat çekti.

MSB'den çağrı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, yaptığı basın açıklamasında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının uluslararası hukuk ihlali olduğunu belirtti. Aktürk, "İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırıları ve katliamları sürdürmesi, bölgemizi daha büyük felaketlere sürüklüyor" diyerek, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler’in çağrılarına uyarak derhal ve koşulsuz ateşkes yapılması gerektiğini vurguladı.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 40 bine yaklaştığı belirtilirken, hayatta kalanların yerlerinden edildiği ve temel insani ihtiyaçlardan yoksun olduğu ifade edildi. Aktürk, saldırılarda okullar, hastaneler ve diğer sivil hedeflerin de bombalandığını belirtti.

Aktürk, İsrail’in saldırılarının sadece Gazze ile sınırlı kalmadığını, Yemen ve Lübnan’a yöneldiğini ve bu durumun bölgede çatışmaların yayılma riskini artırdığını söyledi. Bu bağlamda, İsrail’in uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesi ve tüm tarafların ateşkes çağrılarına uyması gerektiğini belirtti.