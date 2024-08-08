Son dönemde, Rusya ve Suriye rejiminin Ayn-el Arap bölgesinde ortak bir üs kurduğu iddiaları gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bu iddialara yanıt vererek, söz konusu hareketliliğin terör örgütü PKK'nın etkisini zayıflatma amacı taşıdığını duyurdu. Bakanlık, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu tür faaliyetlerin Türkiye'nin sınır güvenliğine yönelik olumlu etkileri olacağını vurguladı.

Rusya ve Suriye ortak üssü

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ve Suriye rejiminin Ayn-el Arap bölgesinde ortak üs kurduğu yönündeki haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık yetkilileri, bu faaliyetlerin, PKK/SDG/PYD-YPG varlığının zayıflatılması amacı taşıdığını belirtti. Bakanlık, bölgedeki gelişmeleri dikkatle izlediğini ve bu tür çalışmaların Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlama çabalarıyla uyumlu olduğunu ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada terörle mücadele kapsamında 64 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yılbaşından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1.652 oldu. Sınır bölgelerinde de güvenlik güçleri 395 şahsı yakaladı ve bu yıl içerisinde yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan kişi sayısı 7.807 oldu.

Pençe-Kilit operasyonu

Bakanlık, Pençe-Kilit Operasyonu’nun etkili ve başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Irak ile koordinasyonun olumlu yönde ilerlediğini vurgulayan yetkililer, terör örgütüne müzahir basın organlarında çıkan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti. Operasyonların, bölgedeki tüm terör unsurları temizlenene kadar devam edeceği belirtildi.

Irak Hükümeti ile ortak çalışmalar etkisini gösteriyor

Irak hükümeti ile terörle mücadele kapsamındaki koordinasyonun olumlu şekilde devam ettiğini belirten Bakanlık, PKK’nın tamamen terör örgütü olarak ilan edilmesini ve PKK ile bağlantılı üç organizasyonun kapatılmasını önemsediklerini vurguladı. Irak hükümeti ile yapılan ortak çalışmaların sahada etkili sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Suriye'deki çatışmalar

Suriye’nin kuzeyindeki Arap aşiretleri ile PKK/YPG arasında devam eden çatışmalar hakkında Bakanlık, yerel halkın terör örgütü SDG ve YPG'nin faaliyetlerine karşı çıktığını belirtti. Ayrıca, ABD'nin bölgeye SDG'li unsurlar sevk ettiğine dair bilgiler bulunduğunu ve bu durumun ABD-İran gerginliğinin bir sonucu olabileceğini ifade etti.

Çok katmanlı hava savunması

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin hava ve füze savunmasını çok katmanlı bir şekilde sağlama amacıyla yerli ve milli radar ve hava savunma sistemleri üzerinde çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları

Son Yüksek Askeri Şura Kararları hakkında yapılan açıklamada, terfi ve emeklilik işlemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi. Sosyal medyada dolaşan yanlış bilgiler hakkında da açıklama yapıldı ve emekli edilen albay sayısının abartılı olduğu ifade edildi.