Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dedeler Mahallesi'nde meydana gelen yangın, çevrede büyük paniğe neden oldu.

Alevler Dedeler Mahallesi'ni sardı

Yangın, Dedeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Ormanlık alandan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından hızla olay yerine intikal eden Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına karadan müdahale etmeye başladı.

Havadan ve karadan yoğun mücadele

Yangın söndürme helikopterleri de havadan yaptıkları sortilerle ekiplere destek veriyor. Bölgedeki ekipler, yangını kontrol altına almak için canla başla çalışıyor. Yangının kontrol altına alınıp alınmadığı ise merak konusu.