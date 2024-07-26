Sondakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde deprem olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA | Tokat'ta korkutan deprem! SON DAKİKA | Tokat'ta korkutan deprem!

Saat 02:59'da meydana gelen depremin derinliğinin 39.84 kilometre, büyüklüğünün ise 3.8 olduğu öğrenildi.

İşte AFAD Deprem'in o paylaşımı;

Editör: Nurican ALBAYRAK