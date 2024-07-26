Sondakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde deprem olduğunu duyurdu.
Saat 02:59'da meydana gelen depremin derinliğinin 39.84 kilometre, büyüklüğünün ise 3.8 olduğu öğrenildi.
İşte AFAD Deprem'in o paylaşımı;
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 26, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - [49.38 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-07-26
Saat:02:59:36 TSİ
Enlem:36.20111 N
Boylam:28.24722 E
Derinlik:39.84 km
Detay:https://t.co/v4mqnAdjqk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Editör: Nurican ALBAYRAK