Muğla'nın Milas ve Ortaca ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dörttepe mevkisindeki ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Aynı saatlerde Ortaca ilçesinin Aşı Koyu mevkiindeki ormanlık alanda ise henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.