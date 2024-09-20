İzmir'de Mürselpaşa Bulvarı’nda, Karabağlar yönüne ilerleyen bir araçta meydana gelen trafik kazası, sürücüler için ciddi bir aksaklık oluşturdu. Kaza, Şehit Er Altan Yenil Yaya Üstgeçidi altında gerçekleşti ve olay anından itibaren bölgedeki trafik akışı olumsuz etkilendi.

Aracı yol dışına çıkarma işlemleri sürüyor

Kaza sonrası, kazaya karışan araçların yol dışına çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Bu süreçte, Mürselpaşa Bulvarı’ndan geriye doğru trafik akışının 252 sokak kavşağına kadar duraksadığı gözlemlendi. Kazanın meydana geldiği alan, yoğun bir trafik güzergahı olduğundan, bu durum sürücüler için ek zorluklar yaratıyor.

Sürücüler dikkatli olmalı

Trafik ekipleri, kazanın olduğu bölgede gerekli önlemleri alarak, yolları açık tutmaya çalışıyor. Yol kullanıcılarına, güvenli bir seyahat için dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor. Olay yerinde devam eden çalışmalar nedeniyle, sürücülerin trafik akışını etkileyen durumu takip etmeleri önem taşıyor.